Come sappiamo la Disney è in procinto di acquisire la 20th Century Fox, fatto che teoricamente potrebbe finalmente portare glie isotto la direzione effettiva dei Marvel Studios.

I fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Infinity War, hanno di recente dichiarato in un podcast (via CBM) che per loro sarebbe davvero interessante lavorare anche con i personaggi della Fox sopracitati:

Abbiamo avuto la nostra migliore esperienza nella nostra carriera con la Marvel. Abbiamo un ottimo rapporto lavorativo con loro e adoriamo raccontare quel tipo di storie. Ovviamente è allettante avere anche tutti i personaggi della Fox. È un universo incredibilmente complesso da costruire.

Anthony ha poi chiarito che non esiste ancora nulla di certo al riguardo e che comunque si dovrà eventualmente trovare un modo di incorporare i personaggi con il mondo degli Avengers e dei Guardiani della Galassia. Su Secter Wars Joe ha poi aggiunto che si tratta di uno dei fumetti da lui più apprezzati:

È stato un grande fumetto per me da bambino. Probabilmente il più importante per me.

L’intervistatore ha infine fatto notare che quello potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per inserire gli X-Men e i Fantastici 4 nell’UCM, e Joe ha così aggiunto:

Esatto, mi piace ciò che stai pensando.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.