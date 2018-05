Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quest’estate, com’è noto, vedremoin azione in un nuovo capitolo del franchise di

In uno dei suoi ultimi post, Christopher McQuarrie – già regista di Rogue Nation – ha avuto modo di rivelare quello che sarà il logo di di Mission: Impossible – Fallout, che vedremo nei titoli di testa del sesto film della saga. Al momento, McQuarrie e il team di lavoro sono ancora impegnati nella fase di post-produzione.

Il film, lo ricordiamo, approderà negli Stati Uniti il 27 luglio, mentre sarà nelle sale italiane il 30 agosto.

Ecco il tweet del regista:

The amazing minds at @FilmographLA delivered the hell out of the opening titles today. https://t.co/5FwjujzMJj pic.twitter.com/lrHL2V1q3U

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 4 maggio 2018