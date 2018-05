tempo di lettura 1'

Sony Screen Gems ha acquisito i diritti in esclusiva della vita di Padre Gabriele Amorth, il noto sacerdote che nella sua vita ha eseguito migliaia di esorcismi ed è morto nel 2016 a novant’anni.

Inclusi nell’accordo anche i diritti su due memorie bestseller: An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories. Con questa acquisizione la Sony intende sfruttare l’opportunità di lanciare un franchise horror, ovviamente, sulla scia di film ispirati a storie vere come The Conjuring – L’Evocazione e The Amityville Horror.

A produrre il progetto Michael Patrick Kaczmarek, che ha lavorato per anni per acquisire i diritti sulla vita di Padre Amorth, i documenti sui suoi casi e i suoi scritti personali dall’editore del sacerdote. Jeff Katz, oltre che produttore esecutivo, sarà anche sceneggiatore sulla base di un suo trattamento.

Ricordiamo che l’ultima apparizione di Padre Amorth al cinema è stata nel documentario di William Friedkin presentato al Festival di Venezia.

Fonte: Deadline