Come riportato dall’Hollywood Reporter,è entrato a far parte del cast dell’adattamento di(Cimitero Vivente), tratto dal romanzo di. L’anno scorso, l’attore ha vinto un Emmy per la sua interpretazione di un anziano Winston Churchill in, disponibile su Netflix. Sul grande schermo, è stato da non molto nel cast di

Kevin Kolsch e Dennis Widmyer – lo ricordiamo – sono i registi scelti, a inizio novembre, dalla Paramount per dirigere il film. Tra i produttori, Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.

La trama ruota intorno a una famiglia che si trasferisce in una nuova casa accanto a un particolarissimo cimitero, nel quale le creature sepolte fanno ritorno nel mondo dei vivi.

Un film ispirato al romanzo è già uscito nel 1989, diretto da Mary Lambert e scritto da King con Steven Schneider. Costato 11 milioni, ne incassò 57. Venne poi realizzato un sequel, di minor successo, con Edward Furlong e Anthony Edwards.

Nel nuovo film, Lithgow interpreterà il personaggio di Jud Crandall, ruolo già ricoperto da Fred Gwynne nell’adattamento del 1989.

Kolsch e Widmyer hanno diretto nel 2014 l’horror indipendente Starry Eyes, in parte finanziato da una campagna di crowdfunding su Kickstarter. I due sono legati anche al progetto del sequel di Mama (diretto da Andy Muschietti, regista di IT) e a quello di The Bringing.

Fonte: Hollywood Reporter