Manca poco all’arrivo nei cinema di tutto il mondo di, il secondo spin-off di Guerre Stellari.

In una nuova intervista rilasciata a Fandango, il regista Ron Howard ha parlato dei piani circa un ipotetico sequel della pellicola che racconterà la vita “pre Una Nuova Speranza” di Han Solo (qua interpretato da Alden Ehrenreich).

Saranno i fan a stabilire se Solo: A Star Wars Story avrà un seguito. Quando la Lucasfilm e la Disney ingaggiano degli attori, specie se giovani, lo fanno chiaramente per costruirci qualcosa sopra. Ovviamente esigono impegno, dedizione dai giovani attori e attrici che scritturano, ma al momento non ci sono piani concreti (per il seguito di Solo, ndr.). Dietro questo film c’è stata una notevole quantità di energia creativa, ora si stanno impegnando principalmente nel marketing del film […] Sono film a sé stanti che esplorano la galassia di Star Wars, ma chiaramente, come compagnia, suppongo siano estremamente interessati al feedback del pubblico per capire se ci siano dei presupposti per un prosieguo.