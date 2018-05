Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di ricordare il suo primo giorno sul set di, poco dopo l’uscita di scena dal progetto dicome registi.

Howard ha ereditato una situazione indubbiamente difficile ma, fin da subito, è stato fiducioso circa il fatto che sarebbe riuscito a portare a compimento un lavoro complesso e dalle tempistiche particolarmente strette.

Come ricordato dal regista:

Avevo organizzato una ripresa particolarmente complessa, c’è voluto del tempo per mettere tutto insieme, gli attori stavano davvero dando il massimo. In una scena nella quale Lando lancia un blaster a Han il movimento di macchina è stato perfetto, tutto è andato a meraviglia e, in quel momento, mi sono sentito alla grande. E poi, dare un colpetto di pugno e scambiare un abbraccio con Chewbacca è un’esperienza che ogni regista dovrebbe vivere! Insomma, ho realizzato subito di essere nella galassia lontana lontana e mi sono anche detto “andrà bene”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.