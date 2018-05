tempo di lettura 1'

Ieri abbiamo appreso i nomi dei due personaggi che sarann o nel film di, mentre oggi scopriamo chi non sarà nello spin-off di X-Men incentrato su un gruppo di Black Ops che nei fumetti sono guidati da(Ryan Reynolds) e(Josh Brolin).

Si tratta di T.J. Miller, che negli ultimi mesi è balzato agli onori della cronaca prima per delle accuse di una violenza sessuale risalente al 2001, poi – più di recente – per un arresto per aver intenzionalmente diffuso un finto allarme bomba.

A rivelarlo è stato Ryan Reynolds in una intervista con il NY Times: l’attore ha preferito non commentare la situazione, ma ha confermato che Miller non tornerà a vestire i panni di Weasel.

Il film, ricordiamo, sarà diretto da Drew Goddard.

Descritto come la controparte “militante” e più aggressiva degli X-Men, il gruppo X-Force è stato lanciato nei primi anni novanta da Rob Liefeld e Fabian Nicieza. Il team originale includeva eroi come Domino, Cannonball, Cable, Warpath, ma successivamente si sono aggiunti Wolverine, Deadpool, Colossus, Psylocke.

