Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Pinewood Studios di Londra la produzione di L’Unico e Insuperabile Ivan, adattamento targato Disney del libro per bambini scritto da Katherine Applegate e illustrato da Patricia Castelao uscito sugli scaffali americani nel 2008.

È appena iniziata ai

Nel cast vocale del film sono entrati anche Danny DeVito e Helen Mirren, oltre ai già annunciati Angelina Jolie, Sam Rockwell, and Brooklynn Prince. The live-action cast includes Bryan Cranston, Ramon Rodriquez, Arianna Greenblatt, Indira Varma e Eleanor Matsuura.

Thea Sharrock (Io Prima di Te) sta dirigendo il progetto basandosi su una sceneggiatura di Mike White (School of Rock).

Ecco la sinossi del libro via amazon:

La storia è raccontata in prima persona da Ivan, un gorilla schienagrigia che vive nello zoo annesso a un centro commerciale insieme a Stella, una vecchia e saggia elefantessa, e Bob, un cane randagio cinico e buffo. Ivan adora disegnare, e ogni

sera condivide questa passione con Julia, la figlia dell’uomo delle pulizie che gli regala sempre carta e pennarelli per dipingere. Un giorno arriva una piccola elefantina, Ruby, e Stella subito la adotta, anche se ha paura che la piccola, come lei, passi la vita in quella gabbia. Quando sente che la propria fine si sta avvicinando, Stella fa promettere a Ivan che farà di tutto per liberare Ruby e gli parla della riserva naturale, un luogo dove gli animali sono trattati bene e vivono con i loro simili. Ivan allora inizia a dipingere un enorme disegno in cui è raffigurata proprio la riserva, con le giraffe, gli elefanti e gli altri animali, e su cui a fatica traccia la scritta “home”. Julia capisce subito cosa significa e lo appende all’ingresso del centro commerciale. L’enorme disegno suscita subito un grande interesse presso l’opinione pubblica, che chiede a gran voce il trasferimento degli animali nella riserva. Ed è ciò che succede. Qualche settimana dopo troviamo Ivan inserito in un gruppo di gorilla formato da tre femmine e un giovane maschio. Lui assume subito il ruolo che gli è naturale, cioè quello di capobranco, e dopo qualche tempo inizierà anche a corteggiare la bella e fiera Kinyani.