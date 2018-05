tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline (This Is Us) sarebbero in trattative per entrare a far parte del cast di, nuovo progetto di(Independence Day, The Day After Tomorrow) incentrato sulla Battaglia delle Midway.

Iniziata a giugno del 1942, la Battaglia delle Midway durò diversi giorni durante i quali la marina Statunitense inflisse un duro colpo alla flotta giapponese che la stava attaccando. Il regista John Ford documentò l’evento con un film di propaganda di 18 minuti.

Lo stesso Emmerich produrrà il lungometraggio con la Centropolis Entertainment insieme a Harald Kloser (2012, Independence Day: Rigenerazione) e a Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan, Molly’s Game).

Le riprese del film avranno inizio il 16 agosto e si terranno tra il Canada e le Hawaii.