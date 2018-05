tempo di lettura 3'

è la pellicola che ha radunato insieme i volti più noti dell’Universo Cinematografico della Marvel, quella dove, per la prima volta, i personaggi come i primi, storici Avenger incontrano le “new entry” dei Guardiani della Galassia e la nemesi annunciata Thanos.

In due ore e mezzo di film ogni icona della Casa delle Idee ha il suo momento di gloria, anche se, chiaramente, alcuni personaggi appaiono per più minuti di altri.

Ma esattamente per quanto tempo compare in scena ogni eroe o eroina dell’UCM? Un utente di reddit (via CBM.com) si è divertito a stilare un elenco dedicato al minutaggio delle varie apparizioni.

Meno di un minuto: Maria Hill (Cobie Smulders), Heimdall (Idris Elba) e il Collezionista (Benicio del Toro) si vedono per circa 45 secondi. Ned Leeds (Jacob Batalon) per 15.

Sotto i due minuti: Bucky Barnes (Sebastian Stan). Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) e Teschio Rosso (Ross Marquand) 90 secondi. M’Baku (Winston Duke), Shuri (Letitia Wright), il Generale Ross (William Hurt) e Nick Fury (Samuel L. Jackson) 60 secondi.

Cinque minuti o meno: War Machine (Don Cheadle) tre minuti. Wong (Benedict Wong) e Eitri (Peter Dinklage) per 2’45”. Falcon (Anthony Mackie) due minuti e quindici secondi. Black Panther (Chadwick Boseman) tre minuti e mezzo. Loki (Tom Hiddleston), Nebula (Karen Gillan), Okoye (Danai Gurira) e Groot (Vin Diesel) per circa tre minuti e quindici secondi ciascuno. Per quanto riguarda l’Ordine Nero, Fauce d’Ebano si attesta a quattro minuti, Proxima Midnight e Astro Nero 3 minuti e quarantacinque secondi e, infine, Gamma Corvi a tre minuti e mezzo. Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista) quattro minuti e quarantacinque secondi.

Da cinque a dieci minuti: Spider-Man (Tom Holland) sette minuti e mezzo. Steve Rogers (Chris Evans) sei minuti e quarantacinque secondi, Rocket (Bradley Cooper) sei. Black Widow (Scarlett Johansson) cinque minuti circa. Visione (Paul Bettany) nove minuti e quarantacinque, mentre Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) si ferma a nove minuti e quindici. Bruce Banner (Mark Ruffalo) otto minuti e quarantacinque.

Più di dieci minuti:

Star Lord (dieci minuti e quindici secondi)

Doctor Strange (undici minuti e mezzo)

Thor (quattordici minuti e mezzo)

Iron Man (diciotto minuti)

Gamora (diciannove minuti e mezzo)

Thanos (ventinove minuti)

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.