Per il secondo weekend consecutivo,rimane al primo posto al box-office italiano, con 2.7 milioni di euro e un’ottima tenuta (oltre alla miglior media della top-ten). In quasi due settimane la pellicola ha raccolto ben 15.4 milioni di euro, mantenenosi nettamente sopra i risultati dei primi due, che nello stesso periodo di tempo erano entrambi a quota 13 milioni. A questo punto appare plausibile un incasso sopra i 20 milioni a fine corsa.

Seconda posizione per Loro 1, che tiene molto bene e incassa 803mila euro, portandosi a un totale di quasi 3.2 milioni di euro. Ricordiamo che giovedì uscirà in sala il secondo episodio.

Terza posizione per Arrivano i Prof, che incassa 741mila euro e che sabato e domenica è salito al secondo posto. Complessivamente la commedia ha incassato finora 1.1 milioni di euro. Quarta posizione per Escobar – Il Fascino del Male, con 439mila euro e un totale ormai di quasi tre milioni.

Buon risultato per Game Night, che incassa 389mila euro al quarto poster salendo a 555mila euro dal primo maggio, mentre al sesto posto L’Isola dei Cani incassa 292mila euro e sale a 430mia euro dal primo maggio. Al settimo posto A Beautiful Day incassa 111mila euro, per un totale di 142mila euro in sei giorni. Ottava posizione per Rampage, che incassa 91mila euro e sale a 2.6 milioni complessivi, mentre al nono posto Tu Mi Nascondi Qualcosa incassa 90mila euro e sale a 441mila euro complelssivi. Decima posizione per Cosa Dirà la Gente, che incass a80mila euro in quattro giorni.