tempo di lettura 2'

Se ci seguite sui nostri social, saprete sicuramente che alcune ore fa su invito della 20th Century Fox Italia abbiamo partecipato a uno speciale pranzo domenicale in compagnia di Ryan Reynolds e Josh Brolin per la promozione di Deadpool 2, dal 15 maggio nei cinema italiani.

In tale occasione Brolin, che nel film interpreta Cable, ha avuto modo di alludere anche alla sua esperienza recente con un regista italiano, Stefano Sollima, sul set di Soldado, seguito di Sicario.

Ecco le parole dell’attore:

So che può sembrare piaggeria, perché siamo in Italia, ma non è così. Per uno che ama l’Italia come me – visto che io e mia moglie veniamo molto spesso qui – essere diretto da un romano è stato meraviglioso.

L’unica difficoltà era il fatto che Stefano dovesse dare indicazioni a noi attori in inglese e lo faceva con un tono e un accento molto marcato [a questo punto l’attore si è gettato in un’imitazione del regista italiano]. Ricordo che Benicio [Del Toro] scoppiava sempre a ridere.

Comunque, è stata un’esperienza bellissima, il film oltretutto ha superato le mie aspettative. È sempre difficile girare un seguito di un film di successo che sia fresco e originale, ma credo che il risultato sia stato meraviglioso. Sebbene non sia di primo pelo, visto che [Stefano] ha giusto qualche anno in meno rispetto a me, credo che questo rappresenti l’inizio di una splendida carriera per lui.