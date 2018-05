tempo di lettura 3'

Degli incredibili costi produttivi die relativo seguito abbiamo già avuto modo di parlare tempo fa, nel momento in cui è stata diffusa la notizia che la produzione dei due kolossal cinefumettistici avrebbe potuto toccare quota 1 miliardo di dollari (maggiori dettagli in questo articolo ).

In maniera abbastanza spiazzante, visto che a prescindere dalle varie fughe di notizie, registi e produttori sono sempre abbastanza restii a parlare di questioni economiche, i fratelli Russo hanno affrontato il tema in un’intervista a Sway’s Universe.

Il dato più impressionante è che la produzione dei due film aveva un costo giornaliero che spaziava dai 300 mila ai 450 mila dollari e che, nonostante l’imponente dispiego monetario, hanno comunque sforato il budget.

AR: L’ironia della cosa è che non importa quanti soldi hai a disposizione. Prima o poi li finisci. Una cosa folle. JR: Film come questi sono una continua corsa verso il traguardo. Un sacco di budget si spende per gli attori. AR: La maggior parte dei soldi va a Robert Downey Jr. JR: Alla fine si riduce davvero al punto che buona parte dei costi sono dovuti alle spese per il cast. Queste pellicole hanno avuto un successo incredibile, qua abbiamo 18 attori e attrici e solitamente funziona che maggiore è il successo di una pellicola, maggiore diventa il potere contrattuale di una star che l’ha interpretato. Poi ci sono i VFX che per un film come questo superano facilmente le centinaia di milioni di dollari di costo. Diciamo che sono queste due le voci maggiori del budget. Poi c’è anche la normale gestione quotidiana della produzione di pellicole come queste e anche lì si parla di cifre ingenti.

Ricordiamo che il budget è probabilmente destinato ad aumentare ancora visto che – in autunno – si terranno le riprese aggiuntive di Avengers 4.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.