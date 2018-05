tempo di lettura 3'

Attenzione.

La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Infinity War.

Star-Lord e Thor sono al centro delle chiacchiere social per via di ciò che “combinano” in Avengers: Infinity War.

Il primo per via della poco tempestiva sfuriata nello scontro con Thanos su Titano che l’ha trasformato nel personaggio più odiato dal web, il secondo per aver completamente buttato alle ortiche la possibilità di abbattere Thanos conficcando la stormbreaker nel petto del Titano Pazzo al posto che in testa.

In maniera analoga a quanto avvenuto con le decisioni dei personaggi in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, tutto risponde a delle normalissime esigenze narrative che, peraltro, vengono prese seguendo una logica collegata alle motivazioni dei vari personaggi (il legame sentimentale fra Star-Lord e Gamora e il desiderio di vendetta “esibizionista” di Thor).

Ma il discutere dei vari “E se avessero agito in maniera diversa?” è comunque parte del gioco quando si parla di franchise o film molto amati.

E proprio per questa ragione i fratelli Russo hanno spiegato perché Thor non ha “mirato alla testa” di Thanos in quel cruciale passaggio di Avengers: Infinity War.

Penso che il fandom possa essere parimenti arrabbiato con Thor che, al posto di conficcare l’ascia nella testa di Thanos, mira al suo petto. Perché voleva dirgli in faccia che si era preso la sua rivincita. Se avesse optato per un colpo letale, non ci sarebbe stato lo schioccare delle dita. Ma queste sono scelte fatte da personaggi che stanno provando un dolore immenso e si spera che il pubblico possa empatizzare con loro perché possono crescere con queste storie. Le storie possono insegnarci molto e dovremmo cercare di comprendere le scelte fatte dai personaggi calandoci nei loro panni, per capire i perché di una data cosa.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.