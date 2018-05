tempo di lettura 2'

Ieri abbiamo parlato dello struggente momento di Avengers: Infinity War in cui Groot adolescente sparisce davanti agli occhi di Rocket Raccoon. Che lo vede morire per la seconda volta.

E l’abbiamo fatto in relazione a quanto rivelato da James Gunn. Un follower gli aveva chiesto la traduzione dell’ultimo “Io sono Groot” detto dal personaggio mentre scompariva e, a quel punto, il regista ha spiegato che, nella nostra lingua, stava dicendo “Papà” rivolto al procione.

Ora, il regista/sceneggiatore dei due Guardiani della Galassia ha deciso di scusarsi con tutti perché non aveva previsto un’ondata emotiva così elevata sui social.

Ecco il tweet in questione:

I knew my answer to the spoiler question last night was touching and sad, but I really did not expect to wake up to so many tweets of people telling me they’re crying. Sorry for that if you’re at work or whatever. But it means a lot to me you love the characters as much as I do. https://t.co/r0LM6TPzYd

— James Gunn (@JamesGunn) 7 maggio 2018