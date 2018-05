Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Avengers: Infinity War

Come vi abbiamo spesso riportato, il cast di Avengers: Infinity War non ha avuto modo di leggere uno script completo del film dei fratelli Russo. Ogni star ha avuto accesso alle pagine della sceneggiatura riguardanti le proprie scene, senza avere il “lusso” di poter costruire mentalmente una visione di insieme.

Secondo un report di Webbed Media, Tom Holland sarebbe venuto a conoscenza della morte di Spider-Man proprio il giorno dei lavori della sequenza sul set. Nel corso di un evento di beneficienza organizzato da The Brothers Trust, Holland avrebbe risposto – in maniera vaga – ad alcune domande circa la sua esperienza sul set. Sempre secondo tale report, Holland avrebbe dichiarato di non avere idea del destino di Spidey dopo la fine del terzo film sui Vendicatori. Un fan avrebbe difatti chiesto all’attore se Peter Parker sia o meno – al momento – intrappolato insieme alle altre vittime di Thanos all’interno della Gemma dell’Anima. Holland avrebbe risposto di non averne idea, e di aver più volte chiesto in tal senso delucidazioni a Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios, tuttavia, non gli avrebbe mai fornito alcuna risposta.

Per avere risposte circa il destino degli eroi di Avengers: Infinity War, o per avanzare speculazioni potenzialmente fondate, dovremo quantomeno aspettare la campagna promozionale di Avengers 4, ancora privo di un titolo ufficiale (che sarà probabilmente rivelato dopo che Infinity War avrà terminato la propria corsa al box office globale).

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

