La notizia arriva dalla pubblicazione francese NiceMatin

Stando a quanto riportato dal sito, Terry Gilliam, il settantasettenne membro dei Monty Python, sarebbe stato ricoverato in seguito di un infarto che lo ha colpito nel corso del fine settimana mentre si trovava a Londra e non sarebbe in condizioni di poter presenziare alla presentazione del suo The Man Who Killed nella giornata di chiusura del Festival il prossimo 19 maggio.

La pubblicazione risale a ieri e nel pezzo si specifica che una decisione in materia “verrà presa solo martedì nel tardo pomeriggio” pertanto si suppone che, nelle prossime ore, possano emergere ulteriori dettagli in materia. A causa del malore, Gilliam non si è neanche potuto presentare in aula per la bega legale che lo vede contrapposto al produttore Paulo Branco.

Un’altra pubblicazione francese, Le Point, minimizza e parla di generico malessere per Gilliam, quindi non siamo ancora nelle condizioni di poter riportare con estrema precisione quanto accaduto.

Terremo gli occhi bene aperti…

Le riprese si sono svolte alle Isole Canarie, in Portogallo e in varie, splendide location di Castilla-La Mancha in Spagna.

Nel cast del film compariranno Adam Driver (Star Wars, Girls) e Michael Palin (Monthy Python), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion), Stellan Skarsgård (Melancholia, Avengers: Age of Ultron), Jonathan Pryce (che sostituisce John Hurt nei panni di Don Quixote), e l’esordiente Joana Ribeiro. Amazon Studios si occuperà della distribuzione del film.