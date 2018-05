Spoiler

Attenzione!

La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Infinity War.

Del ritorno di Teschio Rosso abbiamo già parlato nel momento in cui è stato reso noto alla stampa il nome dell’attore (Ross Marquand di The Walking Dead) che ha vestito i panni del personaggio già interpretato da Hugo Weaving nel cinecomic di Joe Johnston Captain America: Il Primo Vendicatore.

Durante una chiacchierata fatta con Uproxx i registi di Avengers: Infinity War Anthony e Joe Russo hanno parlato del perché di questo cammeo inatteso:

JR: C’era bisogno di un custode per la Gemma dell’Anima, qualcuno che spiegasse le regole della Gemma a Thanos e Gamora. AR: In una maniera che fosse credibile. JR: Sì, credibile per il pubblico [perché già conosciuto, ndr.] È un personaggio che è rimasto intrappolato e trasformato in questa specie di spettro guardiano della Gemma incaricato di illustrare il funzionamento della medesima a chiunque si presenta per cercare di prenderla. Ci è sembrato che lui avesse più credibilità in tal senso rispetto a qualcuno messo lì a caso. AR: Qualcuno che ha già un trascorso con queste gemme potrebbe avere un po’ di autorità in più sull’argomento per via dell’esperienza diretta avuta, esperienza particolarmente tragica.

In merito al mancato ritorno di Hugo Weaving Joe Russo spiega:

Un paio di anni fa aveva rilasciato una dichiarazione in cui aveva affermava di non avere interesse a tornare nell’UCM. Ross Marquand ci ha regalato una prova straordinaria catturando non solo l’essenza della sua voce, ma della performance nel complesso di questa figura tormentata diventata uno spirito imprigionato.

