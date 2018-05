tempo di lettura 2'

Pochi mesi fa abbiamo appreso che saràa dirigere per la Warner Bros. Pictures il film DC dedicato acon, tratto dalla serie di fumetti ““.

La regista dirigerà la pellicola su uno script di Christina Hodson, che di recente è stata ingaggiata dallo studio per scrivere il film di Batgirl.

In una recente intervista con Collider, Margot Robbie ha svelato di essere al lavoro sul progetto da tre anni, visto che aveva proposto un’idea alla Warner Bros. durante le riprese di Suicide Squad:

Proposi un film vietato ai minori dedicato a una gang al femminile compresa Harley, perché “Harley ha bisogno di amiche”. Adora interagire con le persone, perciò il mio consiglio fu di non fare un film in solitario. Deve stare con altre persone, in una gang al femminile. Non ce ne sono molte sul grande schermo, specie nel genere d’azione.

Naturalmente non è detto che il film finirà per essere vietato ai minori, ma comunque l’attrice si è detta felicissima di avere Cathy Yan a bordo del progetto:

E poi, avere una regista a disposizione per raccontare la storia, dare la possibilità a una donna di girare un film ad alto budget….ottengono sempre incarichi per piccoli film indipendenti e io penso: “Adoro l’azione e i film d’azione. Sono una donna. Che c’è, ci deve piacere solo una cosa?”. È stato molto importante trovare una donna per la regia di questo film, anche se alla fine – uomo o donna – il lavoro spetta alla persona migliore, e Cathy lo era.

Dopo aver esordito con una serie di cortometraggi, Cathy Yan ha diretto di recente il suo primo film Dead Pigs con Zazie Beetz, la star di Deadpool 2.

Birds of Prey è stata una serie tv realizzata nel 2002 dalla Warner Bros. Television e trasmessa sul canale The WB.

Le riprese dovrebbero partire a fine anno, subito dopo che Robbie avrà finito di girare Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino (per il quale è ancora in fase di trattative).