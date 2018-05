Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Ricorderete la lettera scritta dai fratelli Russo a ridosso dell’uscita diper chiedere ai fan di non rivelare anticipazioni sulla pellicola da poche settimane nei cinema di tutto il mondo.

Ebbene, anche per Deadpool ha voluto rivolgersi agli appassionati in vista dell’uscita del secondo film prevista per il 15 maggio.

Ve ne proponiamo una nostra traduzione qui di seguito:

Ai più grandi fan di tutto l’universo,

abbiamo cominciato il tour mondiale di “Deadpool 2: Questa è tipo Colpa Vostra”. Quasi tutti coloro che sono stati coinvolti nel film hanno fatto il Massimo Sforzo negli ultimi due anni, mantenendo il più rigoroso riserbo sui super segreti del film, come sul come faccia David Blaine ad afferrare proiettili con la bocca. O sulla ricetta segreta delle 11 erbe e spezie per i deliziosi baffi del Colonnello Sanders.

Solo una manciata di individui conosce la vera trama del film. Uno di loro non è Ryan Reynolds. Vi chiediamo, quando vedrete Deadpool 2, di non dire una cazzo di parola su tutta la roba spassosa del film. Perché sarebbe patetico spoilerare il fatto che Deadpool muoia in questo film. Scherzo. Non scherzo. Scherzo?

Auguri,

#WadeWilsonPretendelaVostraSorellaStupidoAutoCorrettoreBoccaChiusa