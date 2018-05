tempo di lettura 1'

È Deadline a rivelare in esclusiva che sarà(Cube – Il Cubo, Splice) a dirigere per Netflix, adattamento del romanzo Nell’Erba Alta die di, figlio dello scrittore.

James Marsden, già nel cast di Westworld, sarebbe tuttora in trattative per essere coinvolto nel progetto. Natali è anche l’autore dello script. Il film sarà prodotto da Steve Hoban e Jimmy Miller, già produttori di Splice. Le riprese inizieranno in estate a Toronto.

Il film segnerà il terzo adattamento targato Netflix di un romanzo di King, dopo Il Gioco di Gerald e 1922. Al cinema è da non molto uscito IT, diretto da Andy Muschietti, e il meno fortunato La Torre Nera. Nel 2019 vedremo al cinema la seconda parte di IT, nuovamente diretta da Muschietti. È attualmente in cantiere anche il progetto di Pet Sematary, che vedrà nel cast John Lithgow.

