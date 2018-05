tempo di lettura 3'

Suppongo che ci metteremo alla prova con altri franchise, oltre ad Avengers. Ci sono molte storie da raccontare e un numero molto elevato di personaggi a disposizione.

L’universo Cinematografico Marvel è indubbiamente stato un grande successo.non marcheranno la fine del franchise dei Marvel Studios: sappiamo che gli addetti ai lavori stanno progettando film almeno fino al 2025. Sono in molti, specialmente in questi giorni, a chiedersi cosa stia bollendo in pentola negli uffici di. A tale proposito è intervenuto, CEO della Walt Disney Company, che ha accennato al fatto che – in futuro – i Marvel Studios potrebbero sia espandere l’UCM che potenzialmente inaugurare, nei prossimi anni, nuovi franchise.

Al momento, le speculazioni circa il futuro dei Marvel Studios sono molte. I creatori dell’UCM potrebbero innanzitutto espandere il “parco” dei characters presenti nei film inserendovi personaggi prima inaccessibili e ora disponibili grazie all’acquisizione della Fox (a partire dagli X-Men e dai Fantastici 4). Si è inoltre parlato, di recente, di una “conversazione in corso” sulla possibilità di sviluppare idee per un film sugli Eterni. Ma tra le speculazioni in corso figurano eventualità relative a proprietà intellettuali come Nova, Thunderbolts, o persino a un adattamento di S.W.O.R.D. sullo stile di Agents of S.H.I.E.L.D. Il tutto, chiaramente, è ancora ben lontano da conferme ufficiali.

Al momento, i Marvel Studios sono impegnati al 100% sul progetto dell’UCM e sui lavori di Avengers 4, di Captain Marvel, di Ant-Man and The Wasp e del sequel di Spider-Man: Homecoming. Avengers: Infinity War è tuttora nelle sale e sta sbancando i botteghini di tutto il mondo dopo aver raggiunto un incasso di un miliardo di dollari in tempi brevissimi (è già a un miliardo e 200 milioni). Non resta che rimanere in attesa di delucidazioni più concrete circa i piani futuri della compagnia guidata da Feige.

