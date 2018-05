tempo di lettura 1'

Ennesima brutta notizia per il tormentatissimodi Terry Gilliam.

A poche ore dalla notizia relativa all’ictus che ha colpito il regista nel corso del fine settimana (maggiori dettagli qua), il film si ritrova, improvvisamente, senza un distributore per il mercato nordamericano. Indiewire scrive infatti che Amazon Studios ha deciso di non distribuire più la pellicola nella piazza citata, una mossa che non avrebbe nulla a che vedere con le condizioni di salute del filmmaker.

La compagnia non ha commentato ufficialmente e i sospetti, a questo punto, vanno tutti verso gli esiti potenziali della causa che vede contrapposti Gilliam e il produttore Paulo Branco. L’abbandono della pellicola da parte di Amazon sembra quasi attestare una “scarsa fiducia” verso una conclusione positiva della faccenda.

Le riprese si sono svolte alle Isole Canarie, in Portogallo e in varie, splendide location di Castilla-La Mancha in Spagna.

Nel cast del film compariranno Adam Driver (Star Wars, Girls) e Michael Palin (Monthy Python), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion), Stellan Skarsgård (Melancholia, Avengers: Age of Ultron), Jonathan Pryce (che sostituisce John Hurt nei panni di Don Quixote), e l’esordiente Joana Ribeiro.