tempo di lettura 1'

In una delle sue ultime interviste,ha rivelato di aver adorato fin da piccolo il personaggio di, presente nei fumetti Marvel, e di essere più che disposto a interpretarlo in un potenziale film (al momento non in programma) dedicato proprio al supereroe inglese.

Come dichiarato da Pegg:

Vedete, Capitan Bretagna era l’eroe Marvel che adoravo mentre stavo crescendo, perché era il membro britannico di quella comunità di eroi. Avevo anche la sua maschera quando ero piccolo, ma temo che forse oggi sarei un po’ troppo vecchio. Ma se dovessi farlo… se venisse fuori un film su Capitan Bretagna e se cercassero un attore britannico… io sarei qui ad aspettare!

Pegg, lo ricordiamo, è coinvolto in molti franchise di successo, come Star Wars, Star Trek e Mission: Impossible (ognuno dei quali ha visto anche il coinvolgimento di J.J. Abrams). Di recente, ha fatto parte del cast di Ready Player One di Steven Spielberg. È stato tra gli sceneggiatori di Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin.

Fonte: JobLo