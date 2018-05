tempo di lettura 2'

Com’è noto,ha infarcito i due film didi Easter Egg e riferimenti da scovare in quella che è una vera e propria “caccia al tesoro” per i fan dell’UCM.

Il regista parla spesso di un Easter Egg difficilissimo da notare, che ancora nessuno è stato in grado di individuare. Le ricerche proseguono, dal momento che Gunn ha avuto modo di aggiornare via Twitter sulla situazione, specificando che il fatidico riferimento non è ancora stato portato alla luce da nessuno degli spettatori più attenti:

Come specificato dal regista:

Qui di seguito il suo tweet:

-The big Easter Egg has not been found (not in either Vol. 1 or Vol. 2)

-No, I am not making up the Easter Egg.

-There are actually a ton of unfound Easter Eggs in Vol. 2.

-Kraglin is off doing something important during Infinity War. He will return.

— James Gunn (@JamesGunn) 9 maggio 2018