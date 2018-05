tempo di lettura 1'

I vari capitoli di, com’è noto, sono ambientati in un prossimo futuro nel quale, per una notte, gli americani possono compiere ogni genere di reato senza preoccuparsi di essere perseguiti penalmente. Il creatore della saga,, sta tuttora lavorando alla progettazione di una serie TV ambientata nell’universo del franchise.

Il prossimo capitolo cinematografico sarà The First Purge, in uscita in estate. Ma DeMonaco ha da poco dichiarato di essere potenzialmente disposto a scrivere nuovi film per il grande schermo:

Circa cinque mesi fa, avrei detto che ho chiuso con i film di The Purge. Poi, abbiamo iniziato a redigere vari script per la serie TV, e mi sono accorto di quante storie diverse potrebbero essere raccontate, o quante metafore potremmo inserire nei racconti. Non so se ne dirigerò altri ma amo ancora scrivere storie interne a questo franchise. Quindi chissà!

Noto inizialmente come The Purge: The Island, The First Purge è il prequel della saga di La Notte del Giudizio creata da James DeMonaco.

Come già anticipato da DeMonaco, la pellicola sarà ambientata a Staten Island e tratterà proprio del primo esperimento sociale in virtù del quale, per una notte, ogni genere di crimine viene lasciato impunito e racconterà di come i Nuovi Padri Fondatori sono saliti al potere in America.

Fonte: CB