Di recente, come vi abbiamo segnalato, tornato nei panni del Dottor Male durante lo show di Jimmy Fallon. Chiaramente, si è trattato di una burla orchestrata da Fallon e da Myers, che hanno colto l’occasione per omaggiare il mondo di Austin Powers – Il controspione, Austin Powers – La spia che ci provava e Austin Powers in Goldmember.

Ebbene, in una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, Myers ha tuttavia dichiarato che vorrebbe davvero che il mondo di Austin Powers tornasse sul grande schermo, in un progetto incentrato proprio sul Dottor Male:

Vorrei tanto fare un film dal punto di vista del Dottor Male. Sarebbe sia Dottor Male 1 che Austin Powers 4. Vi prego, date inizio a una campagna!

L’attore ha poi ricordato Verne Troyer, interprete di Mini-Me nella saga, scomparso da poco:

Verne era una persona meravigliosa e un comico nato. Per Mini-Me era prevista una semplice apparizione, ma [Verne] ha portato il personaggio fuori da ciò che avevamo scritto, lo ha reso enormemente migliore e noi non abbiamo potuto fare altro che assegnarli molte altre scene! Sapeva far ridere, sapeva ballare, era semplicemente fantastico.

Fonte: ET