, oltre ad aver interpretatosul grande schermo, sono buoni amici. Qualche giorno fa, il Mercenario Chiacchierone ha “invaso” un video di Jackman mentre la star di The Greatest Showman tentava di registrare un messaggio di auguri. Entrambi gli attori, com’è noto, hanno decretato il successo, negli ultimi anni, di due cinefumetti dal rating R: Deadpool e Logan.

A proposito di Jackman, Reynolds tempo fa aveva dichiarato:

Voglio Deadpool e Wolverine insieme in un film. Quello che dobbiamo fare è convincere Hugh. Per questo dovrò fare di tutto per coinvolgere i miei amici su internet e farmi aiutare da loro a fare opera di convincimento per un’altra iniziativa.

A oggi, tuttavia, non sappiamo se i due potranno mai apparire insieme sul grande schermo. A tale proposito, durante una puntata di Good Morning America, Jackman ha mandato un bonario e ironico messaggio in diretta a Reynolds pregandolo di “andarci piano” con tutto il successo che la star di Deadpool sta riscuotendo.

“Ryan… back it up a little. Play a little hard to get. It’s not sexy.” @RealHughJackman has a message for @VancityReynolds LIVE from @GMA this morning… pic.twitter.com/2VK9f53Qby

— Good Morning America (@GMA) 10 maggio 2018