Il nuovo– diretto da– arriverà nelle sale tra sei mesi. Tuttavia, come riportato da Bloody Disgusting, gli addetti ai lavori avrebbero momentaneamente riaperto la fase di produzione per effettuare alcune riprese aggiuntive.

Il film è tuttora circondato da un certo alone di mistero: si è speculato – in passato – sul fatto che un primo montaggio sia stato mostrato a un pubblico selezionato che avrebbe reagito in maniera composita. Secondo John Carpenter, tuttavia, non sarebbe stato organizzato alcun test screening.

Carpenter, lo ricordiamo, è coinvolto come produttore esecutivo, consulente creativo e autore della colonna sonora. La messa in cantiere di riprese aggiuntive, tuttavia, è una pratica per nulla inusuale al giorno d’oggi. Alcune immagini del film sono state mostrate al CinemaCon di Las Vegas generando commenti estremamente positivi.

Nel cast, oltre a Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Andi Matichak e Judy Greer ci saranno anche Virginia “Ginny” Gardner (Runaways), Miles Robbins (Mozart in the Jungle), Dylan Arnold (Mudbound) e Drew Scheid (Stranger Things).

David Gordon Green, regista di Strafumati, dirige il film sulla base di uno script redatto in collaborazione con Danny McBride.

John Carpenter, autore del film originale, manterrà il proprio ruolo di produttore esecutivo per offrire consigli, consulenze e feedback sul progetto, del quale curerà anche la colonna sonora. L’uscita nelle sale americane è stata fissata al 19 ottobre 2018.

Fonte: Bloody Disgusting