tempo di lettura 1'

Dopo la parentesitorna in testa alla classifica italiana venerdì con 222mila euro e un totale di 16.5 milioni di euro.

Al secondo posto il film di Paolo Sorrentino incassa 204mila euro (e ottiene la miglior media della top-ten), in linea con la prima parte, per un totale di 368mila euro in due giorni. Subito sotto, Loro 1 incassa 73mila euro e sale a 3.5 milioni complessivi.

Al quarto posto tiene Show Dogs – Entriamo in Scena, che incassa 64mila euro e sale a 103mila euro complessivi. Segue Arrivano i Prof, con 64mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Le altre nuove uscite: Tonno Spiaggiato al settimo posto incassa 37mila euro e sale a 61mila euro in due giorni; Si Muore Tutti Democristiani scivola al decimo posto e incassa quasi 14mila euro per un totale di quasi 30mila euro. La media per sala è bassissima: sotto i 100 euro.