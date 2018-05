Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopo la visione diall’anteprima mondiale,ha avuto modo di dire la sua sul secondo spin-off cinematografico di Star Wars. Il regista de, lo ricordiamo, è al lavoro su una nuova trilogia della saga. Il prossimo Episodio sarà invece diretto nuovamente da(regista de Il Risveglio della Forza).

Come scritto da Johnson:

Donald Glover è mitico ma Alden Ehrenreich è stupefacente. Non impersona Harrison Ford, ma porta il suo carisma e il suo tocco al personaggio. La vera sorpresa per me è stata Phoebe Waller-Bridge, che è al centro di alcuni tra i momenti più divertenti che abbia mai visto in un film di Star Wars. Non ho mai visto Fleabag (lo so, devo vederlo, amo Killing Eve ma lei non è nel cast, lo ha solo scritto), dunque è stata una piacevole sorpresa. Le scene d’azione sono grandiose.