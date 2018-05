tempo di lettura 3'

il nuovo film di con protagonista sarà disponibile dal 23 maggio in formato Dvd e Blu-ray.

In questa pagina trovate la nostra recensione e in questa trovate la videorecensione. Ecco anche il nostro resoconto della conferenza stampa di Venezia.

Commedia dark con un taglio fantascientifico, Downsizing vede nel cast anche Kristen Wiig, Christoph Waltz, Laura Dern, Alec Baldwin, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris, e Udo Kier.

Il film, ricordiamo, è già disponibile in versione digitale dal 10 maggio. Qui di seguito potete scoprire tutti i dettagli principali sulle varie edizioni del film e vedere i packaging ufficiali:

Accolto come “una commedia di intrattenimento tremendamente sincera” (Julian Roman, Movieweb) dal regista Alexander Payne (Paradiso Amaro, Nebraska), Downsizing è disponibile in DVD e Blu-rayTM a partire dal 23 maggio 2018 e in digital HD dal 10 maggio 2018 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Quando gli scienziati trovano il modo di rimpicciolire gli esseri umani fino a quindici centimetri di statura, Paul Safranek (il premio Oscar® Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) decidono di sottoporsi al processo con la speranza di una vita migliore in un lussuoso mondo in miniatura. Piena di avventure che cambiano la vita e infinite possibilità, Leisureland offre molto di più della semplice ricchezza: Paul scopre un mondo totalmente nuovo e capisce che siamo destinati a qualcosa di più grande. Nel cast anche l’attore premio Oscar® Christoph Waltz (Django Unchained) e Hong Chau in una straordinaria performance che le è valsa la candidatura ai Golden Globe e ai premi SAG.

L’edizione Blu-rayTM contiene più di un’ora di contenuti speciali tra cui interviste con il cast, il regista Alexander Payne e i creatori del mondo miniaturizzato di Leisureland. Fate un viaggio sul set per scoprire gli effetti speciali e la genesi di questa divertentissima commedia!

CONTENUTI SPECIALI DEL BLU-RAYTM:

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Commedia

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 15 minuti ca.

Video: 2.39:1

Audio: Inglese Dts-Hd Master Audio Surround 7.1 / Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Polacco, Ceco Dolby Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Malese, Cantonese, Mandarino, Ceco, Coreano, Danese, Ebraico, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Hindi, Norvegese. Ungherese, Islandese, Polacco, Portoghese, Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Thailandese, Turco, Rumeno

Contenuti Speciali: • Lavorando con Alexander • Il Cast • Un viaggio visivo • Questione di punti di vista • Quel sorriso • Una preoccupazione globale

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Commedia

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 15 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Questione di punti di vista