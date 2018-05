tempo di lettura 1'

Online è approdata la prima immagine ufficiale di, thriller soprannaturale scritto e diretto da Maria Pulera (Falsely Accused) con protagonista

La pellicola, attualmente a Cannes in cerca di acquirenti, segue Joe, un uomo ossessionato dalla morte di sua moglie e di sua figlia che incontra Julie, una donna spiritualmente dotata che arruola l’uomo nel tentativo di recuperare l’anima perduta di sua figlia in coma, Billie. La ragazza si sveglia all’improvviso alla presenza di Joe, ma non è più la stessa – il suo corpo è stato pervaso da un’altra anima: la moglie di Joe, tornata nel mondo dei vivi per sistemare un lavoro incompiuto.

Del cast fanno parte anche Franka Potente (The Bourne Identity, Run Lola Run), Penelope Mitchell (Hellboy), Hopper Penn (War Machine) e Lydia Hearst.

