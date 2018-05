tempo di lettura 1'

In esclusiva per Collider è approdata in rete la prima clip tratta da, thriller noir che segna il debutto alla regia di, già aiuto regista per titoli come Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, Les Misérables e World War Z.

La pellicola racconterà la storia di Fletcher & Irons, due sicari che, spinti dall’alto compenso, decidono di imbarcarsi in una missione suicida voluta da un misterioso mandante. Lungo la strada l’improbabile coppia incontra Annie (Robbie), una dinamica donna che risulterà essere in qualche modo coinvolta nella missione.

Del cast fanno parte anche Max Irons (The Host, Woman in Gold) e Dexter Fletcher (Kick-Ass). Il film è approdato nelle sale americane l’11 maggio.

Potete vedere la clip cliccando sulla foto qua sotto: