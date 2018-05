tempo di lettura 1'

domina ancora gli incassi del fine settimana in Italia. Il film dei Marvel Studios incassa 1.1 milioni di euro, salendo a 17.3 milioni complessivi, sempre sopra ai risultati dei primi duenello stesso periodo.

Al secondo posto Loro 2 incassa un milione di euro, ottenendo la miglior media per sala della top-ten; un risultato in linea con quello di Loro 1. Terza posizione per Show Dogs – Entriamo in Scena, che debutta con 580mila euro, mentre scende al quarto posto Arrivano i Prof, che incassa 413mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi.

Al quinto posto Loro 1 incassa altri 365mila euro, salendo a 3.7 milioni di euro complessivi. Non soddisfa l’esordio di Tonno Spiaggiato, sesto con 213mila euro, mentre al settimo troviamo Escobar – Il Fascino del Male, con 213mila euro e un totale di 3.2 milioni di euro. Ottava posizione per Game Night – Indovina chi Muore Stasera?, con 180mila euro e un totale di 820mila euro. Al nono posto L’Isola dei Cani incassa 108mila euro, per un totale di 628mila euro.

Chiude la top-ten Si Muore Tutti Democristiani, che debutta con soli 94mila euro e una media decisamente bassa.