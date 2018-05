tempo di lettura 2'

Margot Kidder è morta domenica a Livingston, Montana. A dare la notizia a Variety la sua pubblicista Camilla Fluxman Pines: l’attrice è morta nel sonno, a casa sua, a 69 anni.

Dopo aver lavorato in una serie di film a basso budget e serie tv in Canada, dove è nata, la Kidder si è fatta notare nel 1970 al fianco di Gene Wilder in Che fortuna avere una cugina nel Bronx!. Successivamente ha lavorato a film come Le Due Sorelle (1973), Il Temerario al fianco di Robert Redford (1975) e Amityville Horror (1979). Nel 1978 ottiene però la parte che le darà visibilità in tutto il mondo: è Lois Lane, giornalista del Daily Planet al fianco di Clark Kent, in Superman. Interpreterà nuovamente Lois in tre sequel, l’ultimo dei quali nel 1987.

Malata di disturbo bipolare, nel 1996 interrompe la sua carriera bruscamente a causa di un esaurimento nervoso. Riprenderà a recitare in piccole parti per la televisione, in serie come Smallville, Brothers & Sisters e The L Word, oltre che a teatro. Ottenuta la cittadinanza americana nel 2005, diventa un’attivista e arriva a farsi arrestare durante una protesta alla Casa Bianca, nel 2011, contro la costruzione di un oleodotto tra Alberta e Texas.

“Grazie per essere stata la Lois Lane con cui molti di noi sono cresciuti,” così ha commentato l’account ufficiale DC Comics alla notizia della morte dell’attrice. “Sullo schermo era magica, fuori dallo schermo era una delle donne più gentili, dolci e premurose che abbia mai conosciuto. Mi mancherai, Margot Kidder, la tua eredità continuerà per sempre”, ha commentato invece Mark Hamill. “È un privilegio aver condiviso lo stesso ruolo di Lois Lane con questa straordinaria attrice. Ha fatto strada in maniera straordinaria. Il mio cuore è con la sua famiglia e i suoi amici,” ha aggiunto Teri Hatcher. Un’altra Lois, Erica Durance, ha scritto “A una donna davvero fortissima: ci mancherai”.

Thank you for being the Lois Lane so many of us grew up with. RIP, Margot Kidder. pic.twitter.com/IhY73TB52P — DC (@DCComics) May 14, 2018

On-screen she was magic.

Off-screen she was one of the kindest, sweetest, most caring woman I've ever known.

I'll miss you #MargoKidder.

Your legacy will live on forever. pic.twitter.com/UBlbszEIhb — Mark Hamill (@HamillHimself) May 14, 2018

It is a privilege to have shared the same role of Lois Lane with this wonderful actress. She led the way brilliantly. My heart goes out to her family and friends. #MargotKidder #Superman pic.twitter.com/chm0H07POs — Teri Hatcher (@HatchingChange) May 14, 2018