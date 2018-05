tempo di lettura 3'

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di rivelare che un film incentrato sulle avventure di Han Solo era già nelle intenzioni della Lucasfilm prima che venisse finalizzato l’accordo volto a sancire la cessione della compagnia fondata daalla Walt Disney Company, guidata da

Come rivelato da Kasdan:

George e [Kathleen Kennedy] avevano già deciso che, dal momento che la direzione della compagnia sarebbe comunque passato a Kathy, parte del lavoro sarebbe stato proseguire con altri film della saga, e avevano già delle idee per alcuni titoli. Quando mi richiamarono io dissi “Non so se sono pronto per un altro film di Star Wars” e loro mi risposero “Beh, se si trattasse di un film su Han Solo?”. A quel punto io dissi “Beh, io adoro Han“. Mi assicurarono che avrei potuto fare tutto ciò che avrei ritenuto opportuno, si trattava di un’opportunità irresistibile Tutto è iniziato da lì.

Più tardi, la Disney acquistò la Lucasfilm e affidò il settimo episodio del franchise a J.J. Abrams. Il Risveglio della Forza segnò la fine del personaggio di interpretato da Harrison Ford, almeno per quanto riguarda la prosecuzione della saga principale. Oggi, la Lucasfilm si appresta a far uscire in tutto il mondo Solo: A Star Wars Story, spin-off dedicato alla gioventù della canaglia spaziale che si avvale dell’interpretazione di Alden Ehrenreich. Kasdan – già sceneggiatore de L’Impero Colpisce Ancora – è stato coinvolto nei lavori degli script dei nuovi film. Lo spin-off iniziato da Phil Lord e Chris Miller e terminato con la regia di Ron Howard si avvale inoltre del contributo di Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence. Come spiegato da Kasdan senior:

Stavo aiutando il team nei lavori di Episodio VII, ed è finita che mi sono ritrovato a scrivere il film insieme a J.J. Abrams. Quando è stato messo in cantiere il film su Han Solo, non ero certo di poterci lavorare. Avevo appena contribuito a un altro film di Star Wars. Ma Jon ci aveva già aiutato con Il Risveglio della Forza e allora dissi “Sapete, potrei farlo se ci fosse anche Jon“, perché lui ha energia, idee e capacità per rendere tutto grandioso.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

