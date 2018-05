tempo di lettura 1'

Tra la varie considerazioni postate in rete dai fan dell’Universo Cinematografico Marvel ce n’è una particolarmente curiosa riguardante, interprete di Loki nel franchise dei Marvel Studios.

In alcune foto tratte dai lavori primo film della saga nel quale Hiddleston appare come Loki – Thor di Kenneth Branagh – sembra infatti che siano stati effettuati degli interventi in CGI di post produzione per ridurre le dimensioni delle parti basse dell’attore, sporgenti da sotto il costume.

Trovate le curiose considerazioni – con allegate foto – nel tweet qui di seguito:

In Thor 1, Tom Hiddleston’s crotch was literally edited out with CGI Not even kidding pic.twitter.com/uQcZI580Wv — David (@Tolkiened) 11 maggio 2018

Loki è presente nel cast di Avengers: Infinity War, attualmente al cinema. I tre film del franchise dedicati al Dio del Tuono sono stati Thor, Thor – The Dark World e Thor: Ragnarok.

