tempo di lettura 1'

In questi giorni, e in quelli a seguire,sarà impegnato nella promozione di, il secondo spin-off cinematografico della saga ambientata nella galassia lontana lontana. Al regista, tuttavia, è stata posta una domanda peculiare circa l’universo di, film che ha diretto nel 1988 sulla base di una storia di

Come dichiarato da Howard:

Non voglio dichiarare troppe cose su questa faccenda ma… sono in corso alcune conversazioni riguardanti Willow. Non lo chiamerei esattamente Willow 2, credo sia più incentrato su Elora Danan, anche se Willow avrebbe chiaramente un ruolo importante. Ho pensato spesso a quel film, specialmente durante i lavori di Solo, anche perché era una storia incentrata su un personaggio intrepido e coraggioso. E anche un po’ del senso dell’umorismo che pervadeva l’azione presente in Willow è stato qualcosa al quale mi sono ispirato per Solo.

Non sappiamo, a oggi, se un nuovo film ambientato nell’universo di Willow sarà messo in cantiere o meno. Certo è che Ron Howard è comunque aperto all’idea e – come emerso nell’intervista – sembra già avere alcune idee potenzialmente chiare circa il taglio e le eventuali scelte narrative. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB