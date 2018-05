Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Gli eventi finali visti inhanno mostrato la sparizione di molti amati personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel, fatto che un po’, per certi versi, accomuna il drammatico avvenimento a quello, serie della HBO conclusasi lo scorso anno con la terza stagione.

Nerdist ha avuto modo di ironizzare sulla cosa con un video che vi abbiamo già fatto vedere qualche giorno fa.

In una nuova intervista pubblicata da Entertainment Weekly, le considerazioni in merito vengono fatte da Carrie Coon, attrice che compare sia nel cinecomic nei panni di Proxima Midnight che nella serie HBO interpreta Nora Durst.

La gente ha twittato parecchio sulla connessione con The Leftovers […] Ma io non avevo idea della cosa [mentre giravamo, ndr.]. Tengono tutto segretato, anche mentre ci lavori. Non avrei neanche potuto chiedere come finiva. Facevo solo quello che mi veniva detto di fare. La cosa curiosa è che per i miei personaggi la tecnologia non funziona mai, credo che l’universo stia cospirando contro di me.