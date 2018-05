tempo di lettura 2'

Abbiamo già avuto modo di parlarvi sulle pagine didell’evento (limitato) didedicato a Thanos, il villain di Avengers: Infinity War.

La modalità funziona esattamente come una normale partita, ma con una sostanziale differenza. Nella mappa sarà infatti nascosto niente meno che il Guanto dell’Infinito, con tutte le sei gemme già comodamente incastonate. Il giocatore che troverà il guanto potrà trasformarsi in Thanos, nella stessa versione che gli eroi più potenti della Terra hanno affrontato proprio nel recentissimo film.

Per maggiori dettagli rimandiamo al nostro speciale.

Durante la promozione stampa americana di Deadpool 2, IGN ha tirato fuori la questione col diretto interessato, Josh Brolin, che ha avuto modo di scoprire cosa fosse questo Fortnite di cui aveva letto dappertutto nei giorni scorsi e di non apprezzare particolarmente le mosse di danza di questo Thanos videoludico.

Watch Josh Brolin react to seeing himself as Thanos in @FortniteGame… pic.twitter.com/6IVdaH9dlb — IGN (@IGN) 12 maggio 2018

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.