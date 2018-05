tempo di lettura 3'

Chadwick Boseman arrivato nelle sale a febbraio.

Dal 30 maggio sarà disponibile in Dvd, Blu-ray e Blu-ray 3D, l’acclamato cinecomic Marvel diretto dacon protagonista

Del resto del cast fanno parte anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Andy Serkis, Forest Whitaker e Daniel Kaluuya.

Ecco il comunicato stampa ufficiale diffuso dalla Disney Italia con tutte le informazioni e i packaging dei prodotti:

DOPO AVER CONQUISTATO IL PUBBLICO DI TUTTO IL MONDO

BLACK PANTHER

ARRIVA IN HOME VIDEO DAL 30 MAGGIO

Arricchito da numerosi contenuti speciali che sveleranno

il meraviglioso e tecnologicamente avanzato mondo di Wakanda!

Milano, 15 maggio – Il film Marvel Black Panther, l’acclamatissima storia di T’Challa, giovane principe africano che si trasforma in un re e in un supereroe, ha emozionato e ispirato generazioni di spettatori, arrivando a incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Dal 30 maggio, questo film ricco di scene d’azione e personaggi dal forte valore sociale e umano, sarà disponibile nei migliori negozi in Blu-ray 3D, Blu-Ray, DVD e nella versione Steelbook con la preziosa copertina in metallo.

I formati in alta definizione offriranno la possibilità di accedere a contenuti speciali inediti come il Commento Audio del regista Ryan Coogler, alcune Scene Eliminate, divertentissime Gag dal set e numerosi Featurette incentrati sull’evoluzione del personaggio di Black Panther, sulle straordinarie donne guerriere al suo fianco, sulla storia della fiera nazione del Wakanda, sulle origini cosmiche del vibranio e le sue applicazioni tecnologiche. Dallo Script allo Schermo, un’animata tavola rotonda con i filmmaker e gli sceneggiatori, un documentario incentrato sugli innumerevoli collegamenti tra gli eroi, i personaggi e le storie dell’Universo Cinematografico Marvel in Marvel Studios:I Primi Dieci Anni, e un’Esclusiva Anteprima di Ant-Man and The Wasp, completeranno i contenuti speciali.

In Black Panther T’Challa (Chadwick Boseman) torna nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda dopo la morte di suo padre per succedergli al trono e prenderne il posto come legittimo re. Ma quando un uomo di nome Killmonger (Michael B. Jordan) entra in scena, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther sono messe alla prova e T’Challa viene trascinato in un tremendo conflitto che mette a rischio il destino del Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare la sua stessa famiglia, il re deve radunare i propri alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i propri nemici e abbracciare il suo futuro come Avenger.

Il film è caratterizzato dalla presenza di un gruppo numeroso e forte di donne wakandiane che comprende Nakia (il premio Oscar® Lupita Nyong’o), una War Dog e spia wakandiana; Shuri (Letitia Wright), sorella minore di T’Challa e genio della tecnologia e le Dora Milaje, le forze speciali tutte al femminile del Wakanda, guidate da Okoye (Danai Gurira) che, per aiutare T’Challa nella difesa del Wakanda, si uniscono a un alleato riluttante, l’agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman).

CONTENUTI SPECIALI NELLE VERSIONE IN ALTA DEFINIZIONE

Blu-ray:

Intro del Regista Ryan Coogler

Dallo Script allo Schermo: Una Tavola Rotonda – Approfondimento sulla realizzazione del film

Featurette

L’Incoronazione di un Nuovo Re – Esplora il mondo di Black Panther in tutte le sue sfumature e la sua complessità

Le Guerriere Dentro di Noi – Conosci le donne del Wakanda e le attrici che le interpretano

Il Regno Nascosto Viene Rivelato – La variegata popolazione del Wakanda

Il Wakanda Rivelato: Esplorando la Tecnologia

Scene eliminate:

Incontro all’ONU

Okoye e W’Kabi Discutono Riguardo al Futuro del Wakanda

T’Challa Ricorda suo Padre

Voci dal Passato