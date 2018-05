tempo di lettura 1'

, due volte premio oscar e star disu Netflix, ha indirettamente dichiarato a Cannes che amerebbe lavorare con un regista come

L’attrice, accanto Michael Madsen, ha difatti bonariamente chiesto all’attore “Metteresti una buona parola per me? Ti porto a una festa stasera se riesci a farmi ingaggiare in un film di Tarantino!”. Chiaramente non sappiamo, a oggi, se il regista stia prendendo in considerazione Fonda per un progetto futuro. Poco dopo, Madsen ha avuto modo di affrontare il tema degli scandali relativi agli abusi sessuali emersi nell’ultimo periodo a Hollywood a cominciare dallo scandalo Weinstein, produttore che in passato ha sostenuto proprio molti film di Tarantino. Come dichiarato da Madsen:

Penso sia positivo che oggi ci sia una forte consapevolezza in merito all’esistenza di comportamenti scorretti e su cose che venivano considerate normali o liquidate con frasi come “Che ci vuoi fare, lui è fatto così”.

Madsen, lo ricordiamo, ha lavorato in vari film di Tarantino, come Le Iene, i due film di Kill Bill e The Hateful Eight.

Fonte: Hollywood Reporter