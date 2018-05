tempo di lettura 2'

Nel corso di una recente intervista con Empire Magazine, a margine della promozione diè tornato a parlare dell’esperienza di

L’attore ha parlato nello specifico delle critiche ricevute per la rimozione digitale dei suoi baffi (che la star aveva per le riprese del film d’azione con Tom Cruise):

Mi ha sorpreso. Quando abbiamo deciso di tenere i baffi, non immaginavo di certo che le cose sarebbero andate in quel modo. Non mi aspettavo che le riprese aggiuntive di Justice League durassero così tanto. Ero nel mezzo delle riprese di un altro film, e cambiare il mio aspetto per un film che avrebbe già dovuto essere pronto si è rivelato un vero problema. E come vedrete quando uscirà [Mission: Impossible], avere dei baffi finti non poteva essere contemplato. Penserete: “Va bene, dei baffi finti sarebbero schizzati in aria in questa situazione”. Sfortunatamente ha significato una certa costernazione per Justice League, ma la natura di questo mondo è questa. Non puoi vincere sempre.