, com’è noto, si avvale del contributo allo script di. Il primo ha collaborato a vari film della saga, come. Per Jonathan è invece la prima esperienza – almeno ufficialmente (ha contribuito in maniera informale allo script del settimo episodio) – su un film di Star Wars.

Se Lawrence ha più volte dichiarato che lo spin-off su Han Solo segni il suo ultimo coinvolgimento in un prodotto del franchise (per quanto abbia spesso anche dichiarato “mai dire mai”), Jonathan è invece pronto a essere nuovamente ingaggiato – eventualmente – anche in altri progetti della Lucasfilm.

Come dichiarato da Kasdan Jr.:

Innanzitutto mi piacerebbe moltissimo un film su Lando. Sarebbe un gran film. Mi piacerebbe vedere un film incentrato su di lui proprio come a Larry [Kasdan] piaceva l’idea di un film su Han Solo. Lando poi è in questo film, e il suo è un ruolo simile proprio a quello che aveva Han negli altri capitoli [della trilogia originale]. Non porta sulle sue spalle il fardello derivante dall’essere il protagonista, può essere spiritoso e fare cose folli. [Star Wars] è un universo molto divertente con il quale giocare. Chiaramente, per quanto Larry insista che [Solo: A Star Wars Story] sia il suo ultimo film della saga, non avremmo potuto scrivere un film più ricco di questo in termini di possibilità per altre avventure future. Quindi non saprei quanto fidarmi [circa il fatto che Lawrence Kasdan smetta di lavorare al franchise].

Chiaramente, sempre a detta di Jon Kasdan, un ipotetico film su Lando dovrebbe includere anche Lobot, personaggio che in qualche modo fa da “spalla” a Lando durante gli eventi de L’Impero Colpisce Ancora:

Beh, se si facesse un film su Lando, non riuscirei a immaginarlo senza Lobot!

A oggi, specifichiamo, non è in programma nessuno spin-off dedicato a Lando Calrissian. Quello di Kasdan Jr., almeno per il momento, è un semplice volo di fantasia accompagnato da un tono leggero.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

