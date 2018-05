Spoiler

tempo di lettura 2'

ATTENZIONE: contiene spoiler sulla trama e sul finale di Avengers: Infinity War

Dopo alcune settimane dall’uscita nelle sale di Avengers: Infinity War, sono molti i dettagli che i fan hanno notato o stanno continuando a notare circa personaggi ed eventi del nuovo cinefumetto dei Marvel Studios.

Uno di questi riguarda la curiosa T-Shirt indossata da Peter Parker nella sequenza che vede Spidey entrare in azione uscendo dall’autobus della scuola. Sulla maglietta è visibile la dicitura “Lettuce The Taste of Sadness” (“Lattuga, il sapore della tristezza”) . Il giovane eroe, quando non indossa la tuta di Spider-Man, sfoggia spesso magliette umoristiche. “The taste of sadness”, secondo alcuni, potrebbe tuttavia essere un qualche richiamo al destino di Peter nel film, identico a quelli di molti altri che rimangono vittima di Thanos. Spidey, alla fine, è difatti tra coloro che svaniscono nel nulla.

Chiaramente, si tratta di una semplice e libera interpretazione avanzata da alcuni spettatori. Nulla vieta di ritenere che Peter semplicemente non gradisca troppo una dieta a base di lattuga!

Ecco la t-shirt indossata da Peter nella suddetta sequenza:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: CB