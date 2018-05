Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel commento audio a, il registaha rivelato che una piccola ma significativa porzione del costume di Killmonger è stata ispirata a Tupac.

La collana indossata dal personaggio interpretato da Michael B. Jordan è difatti ispirata a un accessorio che il rapper indossava negli anni 90, prima della sua morte. È visibile innanzitutto al collo del padre di Killmoger, N’Jobu (Sterling K. Brown), nella sequenza di apertura ambientata a Oakland nel 1992, periodo che coincide con quello della fama del rapper.

Nella sequenza, N’Jobu, T’Chaka, e Zuri indossano collane d’oro. Come puntualizzato da Coogler, la scelta si deve al fatto che tutti e tre, in qualche modo, fanno parte dei reali di Wakanda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.