segnerà un nuovo adattamento tratto da un racconto di. Come riportato da Deadline, a rendere il progetto peculiare è il coinvolgimento dello stesso scrittore nei lavori di redazione dello script. King ne curerà difatti la sceneggiatura insieme al regista, che in passato ha diretto altri adattamenti di romanzi di King come le miniserie La Tempesta del Secolo e Rose Red.

La vicenda narrerà di una donna, Emily, che cerca di riprendersi da una grave perdita, chiudendosi in una casa solitaria del New England, evitando contatti con i suoi familiari e incanalando il proprio dolore in una fredda routine. Il tutto procede in maniera ordinaria fino a che la donna non si imbatte in Jim Pickering, un uomo che nasconde oscuri segreti e che potrebbe condannarla a un terrificante destino.

Non resta che attendere ulteriori dettagli circa le tempistiche, la distribuzione e altri nomi coinvolti nel cast e nel team di addetti ai lavori.

