tempo di lettura 2'

Nelle copertine di molti DVD e Blu Ray realizzate in esclusiva per Walmart possiamo vedere il Mercenario Chiacchierone protagonista di continui “photobombing” nelle locandine di molti classici del grande schermo nonché di vari titoli usciti negli ultimi anni.

L’iniziativa è parte della campagna promozionale di Deadpool 2, diretto da David Leitch e sequel del film di Tim Miller del 2016.

Tra le locandine in questione, spiccano titoli come Terminator, Speed, Predator, Edward Mani di Forbice e naturalmente Logan e vari film del franchise di X-Men.

Potete vederne alcune nelle foto presenti nel tweet qui di seguito:

In the biggest plot twist of this film’s marketing campaign – #Fox has now released classic & contemporary films in their library on blu ray with #Deadpool photobombing the respective covers. (Walmart exclusive) pic.twitter.com/DmMHXhfYeL

— Jayme K (@brainexploderrr) 15 maggio 2018