Come riportato dall’Hollywood Reporter,si aggiunge alla lista dei partner della, compagnia lanciata dalla Lionsgate nel 2016 e specializzata nella produzione di remake e nella messa in cantiere di prodotti destinati a specifici mercati nazionali.

Al momento, non ci sono ancora informazioni circa i progetti destinati all’Italia o a eventuali remake di titoli italiani destinati ad altri mercati. I co-fondatori della Globalgate, Paul Presburger, William Pfeiffer e Clifford Werber hanno da poco diffuso una dichiarazione conseguente all’accordo:

L’Italia possiede una cultura cinematografica leggendaria, con 14 Oscar vinti nella categoria del Miglior Film Straniero e un’industria locale robusta, che vede RAI Cinema in prima linea.

Tra gli ultimi progetti della Globalgate troviamo una collaborazione con la Azure Entertainment per la produzione di Instructions Not Included – remake destinato al mercato indiano della commedia messicana No se aceptan devoluciones (diretta e interpretata nel 2013 da Eugenio Derbez) e per la messa in cantiere di un remake del thriller sudcoreano The Terror Live (더 테러 라이브, diretto nel 2013 da Kim Byung-woo)

Tra i partner della Globalgate Entertainment troviamo realtà come la Gaumont, Cine Colombia, Paris Filmes, Nordisk Film, Lotte Entertainment e Kadokawa.

Fonti: Hollywood Reporter, Variety